У Києві у дворі будинку виявили мертве немовля

У Києві в контейнері одного з будинків у Деснянському районі було знайдено тіло немовляти.

Страшну знахідку на вул. Космонавта Волкова виявив комунальний працівник, повідомили "Обозревателю" медики.

На місце була викликана поліція. Обставини події встановлюються. Також поліція розшукує матір дитини.

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Місце події Гугл. карти

Страшну знахідку виявили біля 9-поверхового будинку на вул. Волкова Гугл. карти

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Фастові були затримані підозрювані у вбивстві 42-річної багатодітної матері-одиначки Лілії Гордєєвій. Жінці завдали більше 20 ножових поранень поруч із дитячим садком.