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У дорожній сумці: в Києві мати викинула дитину на смітник

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У Києві у сміттєвому баці знайшли мертву новонароджену дитину у дорожній сумці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Уточнюється, що матір затримали неподалік у покинутій будівлі.

32-річна мешканка Сумської області спочатку розповіла, що народила дитину в лікарні. Але потім зізналася, що малюк з'явився на світ у цьому ж нежитловому приміщенні ще 17 серпня.

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За її словами, вона помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Увечері того ж дня вона поклала мертвого сина в сумку і винесла до сміттєвого баку. Після чого продовжила випивати спиртні напої.

Причину смерті немовляти встановить слідчо-медична експертиза. За результатами експертиз буде прийнято процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на вул. Андрющенка в Шевченківському районі Києва на смітнику було знайдено мертве немовля.

Місце
УкраїнаКиїв
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