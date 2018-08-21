У дорожній сумці: в Києві мати викинула дитину на смітник

У Києві у сміттєвому баці знайшли мертву новонароджену дитину у дорожній сумці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Уточнюється, що матір затримали неподалік у покинутій будівлі.
32-річна мешканка Сумської області спочатку розповіла, що народила дитину в лікарні. Але потім зізналася, що малюк з'явився на світ у цьому ж нежитловому приміщенні ще 17 серпня.
За її словами, вона помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Увечері того ж дня вона поклала мертвого сина в сумку і винесла до сміттєвого баку. Після чого продовжила випивати спиртні напої.
Причину смерті немовляти встановить слідчо-медична експертиза. За результатами експертиз буде прийнято процесуальне рішення у кримінальному провадженні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на вул. Андрющенка в Шевченківському районі Києва на смітнику було знайдено мертве немовля.