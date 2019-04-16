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/Кримінал

У дитячому садку Києва масово інфікувалися діти: що відомо

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У Києві в дитячому садку у чотирьох дітей діагностували гостру кишкову інфекцію. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У дитсадку вже почали перевірку продуктів і санітарних норм, повідомили у відділі комунікації столичного відділення Держпродспоживслужби.

"15 квітня фахівцями розпочато позаплановий захід (інспектування) дошкільного навчального закладу з відбором проб харчових продуктів та змивів для проведення лабораторних досліджень", – уточнили у відомстві.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Getty

Як писав OBOZREVATEL, 15 квітня в Черкасах 75 учнів однієї школи отруїлися невідомою речовиною. 38 дітей госпіталізовано в Черкаську обласну дитячу лікарню.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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