У дитячому садку Києва масово інфікувалися діти: що відомо

У Києві в дитячому садку у чотирьох дітей діагностували гостру кишкову інфекцію. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У дитсадку вже почали перевірку продуктів і санітарних норм, повідомили у відділі комунікації столичного відділення Держпродспоживслужби.

"15 квітня фахівцями розпочато позаплановий захід (інспектування) дошкільного навчального закладу з відбором проб харчових продуктів та змивів для проведення лабораторних досліджень", – уточнили у відомстві.

У Держпродспоживслужбі закликали батьків звертатися за медичною допомогою, як тільки вони помітять симптоми можливого отруєння.

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Як писав OBOZREVATEL, 15 квітня в Черкасах 75 учнів однієї школи отруїлися невідомою речовиною. 38 дітей госпіталізовано в Черкаську обласну дитячу лікарню.

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