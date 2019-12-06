"У чужий паспорт – своє фото": у Києві викрили нову схему шахрайства. Відео

У Києві жінку запідозрили у хитрих крадіжках. Вона нібито приходила влаштовуватися на роботу, привласнювала документи та гроші співробітників, а після – у чужий паспорт вклеювала своє фото і повторювала схему.

Жінку вже почали розшукувати. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ця панянка прийшла влаштовуватися на роботу у кафе на Жилянській, 116, і викрала паспорт та гроші співробітників. Потім у цей паспорт вклеїла своє фото і пішла за такою ж схемою влаштовуватися в магазин у Київській області. І там також здійснила крадіжку", – йдеться в дописі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінку звинуватили в жебрацтві в метро. Вона нібито впродовж вже декількох місяців постійно плакала і розповідала людям про те, що її дочка загинула в аварії, а ще двоє дітей опинилися в лікарні. Але річ у тім, що поділитися хоч якимись деталями, даними жінка не могла.

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