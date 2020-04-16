У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа. Перші фото

Вероніка Ковбасюк Кримінал 17:22, 16.04.2020 Оновлено: 17:59, 16.04.2020

У Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.

Про це повідомив член громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження, директор Chornobyl Tour та Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, вогонь розгорівся неподалік села Корогод у Зоні відчуження (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Чорнобильській зоні знову спалахнула пожежа
Facebook/Ярослав Ємельяненко

"Відновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16 квітня роздмухує осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях. Дуже сподіваюсь, що цього разу буде вже миттєва реакція держави, без затримки", – написав Ємельяненко.

Карта
Facebook/Ярослав Ємельяненко
Пост у мережі
Скріншот
Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.

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