У Чорнобильській зоні сталася нова пожежа: горіло 3 гектари

Кримінал 09:00, 22.06.2020 Оновлено: 09:02, 22.06.2020

У Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Іллінці Київської області загорівся ліс.

За інформацією пресцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 21 червня до рятувальників надійшла інформація про займання лісової підстилки на території Луб'янського лісництва. О 20:40 пожежу локалізували на площі 3 га.

"Станом на 7:00 22 червня спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини. До гасіння залучено 11 осіб та 3 одиниці техніки лісового господарства", – повідомили в ДСНС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ДСНС назвали версії масштабної пожежі в Чорнобильській зоні в квітні 2020 року.

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