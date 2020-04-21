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21 квітня • оновлено в 11:10
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У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі: де залишись осередки тління

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У Чорнобильській зоні відчуження станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжували гасити пожежі.

Мова йде про території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це написала пресслужба ДСНС України на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем", – йдеться у повідомленні.

У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі

У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі

Скріншот

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Таким чином було створено 405 км мінералізованих смуг. До гасіння залучили понад 1300 осіб та 340 одиниць техніки (зокрема, і вертольоти).

За даними ДСНС, загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження станом на ранок 21 квітня не було. Водночас радіаційний фон у Києві та Київській області був у межах норми та не перевищував природних фонових значень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Чорнобильська АЕС
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