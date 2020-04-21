У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі: де залишись осередки тління

У Чорнобильській зоні відчуження станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжували гасити пожежі.
Мова йде про території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Про це написала пресслужба ДСНС України на своєму сайті (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем", – йдеться у повідомленні.
У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі
Скріншот
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Таким чином було створено 405 км мінералізованих смуг. До гасіння залучили понад 1300 осіб та 340 одиниць техніки (зокрема, і вертольоти).
За даними ДСНС, загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження станом на ранок 21 квітня не було. Водночас радіаційний фон у Києві та Київській області був у межах норми та не перевищував природних фонових значень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття і траву. Уже після цього вогонь вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони у Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь уже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
З'явилася інформація про те, що у Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
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