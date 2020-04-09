У Чорнобильській зоні пожежа завдала нових збитків: евакуйовано селище, перекриті КПП

На території Чорнобильської зони відчуження у четвер вранці, 9 квітня, понад 310 рятувальників та 90 одиниць техніки, зокрема і авіація, продовжували гасити масштабну лісову пожежу, яка спалахнула ще 4 квітня. Також було евакуйовано жителів смт Поліське, перекрито кілька КПП.

Як повідомила пресслужба ДСНС України на своєму сайті, до гасіння були залучені підрозділи ДСНС та пожежної охорони ДАЗВ.

У Чорнобильській зоні пожежа спалахнула з новою силою

Де спостерігалася пожежа:

Поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва тліла лісова підстилка окремими осередками на площі близько 20 га.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля тлів трав'яний настил та чагарники окремими осередками.

На території Котовського лісництва тлів трав'яний настил між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка. Розповсюдження вогню не було.

Всього до гасіння пожежі у Зоні відчуження залучено 310 людей та 90 одиниць техніки. 8 квітня авіація ДСНС здійснила 61 скид (248 тонн) води.

Пізніше начальник відділу поліції зони Чорнобильської ЧАЕС Ян Обжелянський під час брифінгу розповів деталі НП, написало УНН.

“Поліцією зони ЧАЕС вжиті заходи щодо евакуації громадян, які проживають у смт Поліське, наразі їх евакуйовано. На дану територію обмежений проїзд, перекриті контроль-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч”, – наголосив він.

Чоловік додав, що постійно проводяться авіарозвідки з квадрокоптерів для встановлення ймовірних правопорушників.

Як повідомляв OBOZREVATEL: