У будівлі ЦВК наклав на себе руки 25-річний військовий: офіційні заяви

У понеділок, 20 січня, в приміщенні Центральної виборчої комісії в Києві на площі Лесі Українки, 1, трапилося самогубство.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, яке вже відкрило за фактом трагедії кримінальне провадження.

Стало відомо, що працівник Управління державної охорони України, який чергував у ЦВК, близько 18:00 застрелився з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

У будівлі ЦВК наклав на себе руки 25-річний військовий

"Зараз тривають першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України", – додали в ДБР.

За даними пресслужби УДО, військовому було 25 років. Причини самогубства невідомі.

У будівлі ЦВК наклав на себе руки військовий з УДО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на блокпосту Святогірськ-Букине в Донецькій області 22-річний військовослужбовець вчинив самогубство.

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