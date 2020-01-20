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20 січня • оновлено в 21:51
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У будівлі ЦВК наклав на себе руки 25-річний військовий: офіційні заяви

18т
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У понеділок, 20 січня, в приміщенні Центральної виборчої комісії в Києві на площі Лесі Українки, 1, трапилося самогубство.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, яке вже відкрило за фактом трагедії кримінальне провадження.

Стало відомо, що працівник Управління державної охорони України, який чергував у ЦВК, близько 18:00 застрелився з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

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У будівлі ЦВК наклав на себе руки 25-річний військовий

У будівлі ЦВК наклав на себе руки 25-річний військовий

"Зараз тривають першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України", – додали в ДБР.

За даними пресслужби УДО, військовому було 25 років. Причини самогубства невідомі.

У будівлі ЦВК наклав на себе руки військовий з УДО

У будівлі ЦВК наклав на себе руки військовий з УДО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на блокпосту Святогірськ-Букине в Донецькій області 22-річний військовослужбовець вчинив самогубство.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Інциденти з військовими
Місце
Україна Київ
Тег
ЦВК
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Працивнык УДО выписался из вашего цэевропейского дурдома досрочно...по УДО.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вчера,сегодня,завтра,каждый день новости о зажмуриных воинах света и добра,по своей или не по своей воле.как живется вам воины света,что не устраивает?
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Smith Leon
Smith Leon
Тепер не 73%, а 72%!
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Smith Leon, та их уже было с сентября процентов 50 :-)
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