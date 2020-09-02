У КВЦ "Парковий", де знаходиться офіс партії "Слуга народу", евакуювали людей через пожежну небезпеку.

Про це стало відомо під час проведення міжнародної конференції "Діалог про правосуддя-2", коли виступав голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін, передає Укрінформ.

"Хочу зробити оголошення для наших європейських колег. Тільки що надійшло повідомлення про пожежну небезпеку. На жаль, ми змушені як мінімум на кілька хвилин залишити приміщення", – сказав ведучий конференції.

Потім про пожежу оголосили по системі оповіщення, людей попросили покинути приміщення, зберігаючи спокій.

Також нардеп Олександр Качура розповів в Telegram-каналі, що надійшло повідомлення про те, що офіс "Слуги народу" замінували. Однак тривога виявилася помилковою.

"Жартівники. Нічого не знайшли. Зараз в партійному офісі проходить конференція щодо судової реформи. Уже повернулися до роботи", – повідомив нардеп через кілька хвилин.

У будівлі офісу "Слуги народу" сталася пожежа, повідомляли про замінування

У будівлі офісу "Слуги народу" сталася пожежа, повідомляли про замінування

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 1 вересня, біля будівлі Офісу президента України в Києві затримали чоловіка з гранатою.

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