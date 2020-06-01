У Боярці Київської області невідомий виліз на вже пошкоджений фонтан та обвалив його повністю.

Відповідний запис із камер відеоспостереження з'явився на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Примітно, що близько місяця тому 20-річну дівчину звинуватили у тому, що вона з сестрою на плечах "заради фото" вилізла на верхівку цього фонтану, після чого його частина обвалилася (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на відео, знятому нещодавно, видно, як невідома особа залізла на вершечок споруди та сіла там. Тоді фонтан обвалився, а незнайомець пішов до своєї компанії.

У Броварах вандали "добили" фонтан, місяць тому зламаний дівчиною "заради фото"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва троє чоловіків влаштували бійку на палицях. За словами очевидців, інцидент трапився через те, що молоді люди "не поділили дівчину".

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