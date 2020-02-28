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28 лютого • оновлено в 23:40
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У Броварах чоловік вистрелив іншому в обличчя і втік. Фото авто

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У п'ятницю, 28 лютого, в місті Бровари Київської області чоловік вистрілив в обличчя своєму співрозмовнику, з яким у нього виник конфлікт, і зник у невідомому напрямку.

Про розшук зловмисника написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Трагедія трапиласяо 16:15 на вулиці Маяковського, 34А. Відзначається, що в результаті стрілянини потерпілий втратив частину носа і був терміново госпіталізований.

У Броварах чоловік вистрелив іншому в обличчя і втік

У Броварах чоловік вистрелив іншому в обличчя і втік

Liga.net

По Київській області ввели план-перехоплення. Розшукується чорний позашляховик із єврономерами KFD155 (Lt). Всіх, хто побачить машину, настійно попросили повідомити за номером 102.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в спортзалі Солом'янського району Києва між відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із них відкрив стрілянину.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
стрілянина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
)))))))))
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