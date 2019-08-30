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У ботсаду Києва виявили труп з вогнепальним пораненням: що відомо

1.6т Читати матеріал російською

На території Національного ботанічного саду імені М. Гришка НАН України у Києві 30 серпня виявили труп молодої людини.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, у чоловіка було вогнепальне поранення в голову. "Пістолет лежав поруч. Причини події поки невідомі", – зазначив інсайдер.

У пресслужбі ГУ Національної поліції у Києві нашим журналістам даний випадок підтвердили.

"Попередня причина смерті – самогубство. На місці працюють правоохоронці", – повідомили у відомстві.

Ботанічний сад ім. М. Гришка

Ботанічний сад ім. М. Гришка

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Ботанічний сад ім. М. Гришка

Ботанічний сад ім. М. Гришка

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий кілька разів вистрілив в жінку, яка виходила зі свого будинку. Постраждала є підприємницею.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
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