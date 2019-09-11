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12 вересня • оновлено в 00:05
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У Борисполі збили людину на "зебрі": в мережу потрапило відео страшної аварії

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У Борисполі Київської області легковий автомобіль збив пішохода на переході навпроти міської ради.

Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження. Роликом на сторінці в Facebook поділився "Київ Оперативний" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Інцидент стався на вулиці Київський Шлях. Судячи з кадрів, в аварії постраждав чоловік, його стан невідомий. За кермом авто, попередньо, перебувала жінка.

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У Борисполі збили людину на "зебрі": в мережу потрапило відео страшної аварії

Скрін відео

Варто відзначити, що машина в сусідньому ряду зупинилася перед зеброю, з чого винуватиця ДТП могла зрозуміти, що на "зебрі" знаходиться людина.

При цьому кілька днів до цього на цьому ж переході авто також збило чоловіка. Той залишився живий і зміг піднятися на ноги відразу ж після аварії.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на трасі біля міста Кагарлик Київської області лоб у лоб зіткнулися легкові автомобілі Chevrolet і Volkswagen, один із них загорівся. У результаті загинули три людини.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Бориспіль
Теги
ДТП видео
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