Водій, який після зупинки поліцейськими у Борисполі Київської області приставив до своєї скроні пістолет, перед цим погрожував правоохоронцям та навіть відкрив стрілянину.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла головна фахівчиня поліції Київської області Віталія Грохольська. За її словами, чоловік – автокрадій.

"Працівники поліції Київщини проводили спецоперацію із затримання та знешкодження зловмисника, який перебував у розшуку. Була попередня інформація, що той озброєний. Він намагався втекти на автомобілі. Машину вдалося зупинити, для цього було заблоковано рух", – сказала вона.

У Борисполі водій приставив пістолет до голови Патрульна поліція Київської області

За словами Грохольської, чоловік вийшов з авто і відразу почав стріляти, погрожував поліцейським, а потім приклав зброю до своєї скроні. Найближчим часом вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на життя представника правоохоронних органів.

Також жінка наголосила, що затриманий перебував у розшуку саме за автокрадійництво і раніше був неодноразово засуджений за незаконне заволодіння транспортними засобами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі міста Бориспіль Київської області 5 березня водій погрожував вистрілити собі у скроню, коли його авто зупинили правоохоронці. Цьому передувала ДТП, в якій постраждав поліцейський, та гонитва.

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