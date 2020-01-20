У "Борисполі" п'яний турист із матюками накинувся на прикордонників. Відео

У понеділок, 20 січня, прикордонники зняли з літака українця, який п'яним матюкався і кидався з погрозами на правоохоронців.

Інцидент трапився у пункті пропуску "Бориспіль", повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що житель Київської області перед вильотом у Шарм-ель-Шейх (Єгипет) "добряче випив" в одному із закладів у терміналі аеропорту.

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"Коли чоловік прибув до прикордонників і зрозумів, що він уже нікуди не летить, а його сім'я залишилися на борту літака, почав нецензурно лаятися, кидатися паспортом і перечити законним вимогам охоронців кордону. Прикордонники відділу "Бориспіль" довго намагалися заспокоїти чоловіка і пояснити, що подібна поведінка неприпустима ні на борту літака, ні на території пункту пропуску. Однак сприймати інформацію та переглянути норми своєї поведінки горе-пасажир ніяк не хотів", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники намагалися заспокоїти пасажира, але після невдалих спроб, затримали його і притягнули до адміністративної відповідальності.

Обережно, на відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, на авіарейсі Барселона-Київ п'яна українка влаштувала скандал і кидалася на пасажирів із матюками і кулаками.

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