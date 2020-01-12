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12 січня • оновлено в 18:55
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Намагалася провезти як цукерки: в "Борисполі" накрили наркокур'єрку

2.3т
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В аеропорту "Бориспіль" під Києвом затримали жительку Сум, яка намагалася ввезти в Україну партію екстазі.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Встановлено, що жінка привезла партію наркотиків із країни Євросоюзу, а також планувала налагодити подальші незаконні поставки.

"Товар" зловмисниця планувала привозити із зарубіжних подорожей. Психотропи вона сховала в пакетику із солодощами ", – йдеться в повідомленні.

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У "Борисполі" спіймали наркокур'єрку

У "Борисполі" спіймали наркокур'єрку

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення Фігурантці про підозру.

Намагалася провезти як цукерки: в "Борисполі" накрили наркокур'єрку

ssu.gov.ua

Намагалася провезти як цукерки: в "Борисполі" накрили наркокур'єрку

ssu.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітники СБУ заблокували постачання наркотиків і психотропів на територію виправної колонії на Черкащині. Заборонені речовини збував ув'язненим працівник установи.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області наркотрафік
Місце
Україна Бориспіль
Теги
фотографии аеропорт Бориспіль Служба безпеки України наркотики
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