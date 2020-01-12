Намагалася провезти як цукерки: в "Борисполі" накрили наркокур'єрку

В аеропорту "Бориспіль" під Києвом затримали жительку Сум, яка намагалася ввезти в Україну партію екстазі.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Встановлено, що жінка привезла партію наркотиків із країни Євросоюзу, а також планувала налагодити подальші незаконні поставки.

"Товар" зловмисниця планувала привозити із зарубіжних подорожей. Психотропи вона сховала в пакетику із солодощами ", – йдеться в повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення Фігурантці про підозру.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що співробітники СБУ заблокували постачання наркотиків і психотропів на територію виправної колонії на Черкащині. Заборонені речовини збував ув'язненим працівник установи.

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