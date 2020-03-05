Водієм, який у Борисполі Київської області погрожував застрелити себе, виявився 44-річний Зураб Тавберідзе, який був учасником бандформування "Оплот" на окупованій Донеччині.

Він перебував у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України ще з 2018 року. Про це написала ТСН.

Так, згідно з інформацією бази розшуку МВС, він обвинувачується у незаконному заволодінні транспортними засобами (ст. 289 ч. 2 ККУ). Суд надав дозвіл на його затримання з метою приводу.

У Борисполі "гонщик" погрожував застрелитись

Дані про Тавберідзе також розміщені на сайті "Миротворець". Саме там розповідається, що він був учасником бандформування "Оплот" на окупованій Донеччині.

Також на сайті із посиланням на "Інформнапалм" написали, що чоловік був в угрупуванні з 30 осіб, яке у 2014 році нападало зі зброєю та грабувало заправки, банки та автомобілі у Донецьку, Макіївці та Єнакієвому, а ще до початку війни на сході Тавберідзе був у складі банди, учасників якої звинуватили у 84 викраденнях машин. Київський районний суд Донецька у жовтні 2013 року засудив його до 11 років в'язниці.

Дані про "гонщика", який у Борисполі погрожував застрелитися МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі міста Бориспіль Київської області 5 березня водій погрожував вистрілити собі у скроню, коли його авто зупинили правоохоронці. Цьому передувала ДТП, в якій постраждав поліцейський, і гонитва.

Пізніше з'явилася інформація, що перед тим, як приставити до голови пістолет, водій погрожував поліцейським і навіть відкрив стрілянину. За словам правоохоронців, він – автокрадій.

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