У "Борисполі" головні інспектори митниці погоріли на хабарі

У неділю, 18 березня, в аеропорту "Бориспіль" СБУ і поліція затримали чиновників київської митниці, які підозрюються в отриманні хабаря в розмірі по 500 доларів кожному.

Як розповів прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко, затримані - головний державний інспектор відділу митного оформлення "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС України і головний держінспектор другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.

За його словами, чиновники вимагали хабар від громадянки України за безперешкодне переміщення багажу через міжнародний пункт пропуску "Борисполя".

Відзначається, що на початку березня та сама жінка була змушена заплатити їм 600 доларів за аналогічну послугу.

Обом готують повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Як писав "Обозреватель", раніше в Києві погорів на хабарі заступник голови патрульної поліції Борисполя.