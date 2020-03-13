У Білій Церкві Київської області загадково зник бізнесмен Вадим Трищев. Його дружина повідомила поліцію про те, що зв'язок з чоловіком обірвався, а його автомобіль знайшли згорілим дотла.
Правоохоронці почали розшук. Про це журналістам OBOZREVATEL розповіла головний спеціаліст поліції Київської області Віталія Грохольська.
"Його (Бізнесмена. – Ред.) дружина зателефонувала в поліцію і повідомила, що він вийшов на зв'язок, а потім зв'язок з ним зник. І додому він не повернувся. Пізніше був знайдений згорілий дотла автомобіль", – сказала вона.
У Білій Церкві загадково зник бізнесмен. Ілюстрація
Правоохоронці встановили, що машина справді належить зниклому жителю Білоцерківського району. У момент пожежі в салоні авто нікого не було.
Зниклого звуть Вадим Трищев. Чоловік з такими ж ініціалами в 2019 році значився керівником і засновником ТОВ "ТВК ЛЕРУА-МАРЛЕН". Щоправда, в поліції цю інформацію не підтвердили, але відзначили, що мова справді йде про бізнесмена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, одного з рибалок, які загадково зникли на Київщині, знайшли мертвим.
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