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20 жовтня • оновлено в 21:29
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Розбив меблі та влаштував різанину: на Київщині помер затриманий поліцією чоловік

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У смт Баришівка Київської області під час затримання поліцейськими помер 33-річний чоловік.

Як інформує прес-служба обласної поліції, інцидент стався в суботу, 19 жовтня.

Вранці того дня правоохоронці виїхали на виклик за повідомленням про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту розбив у будинку меблі, влаштував скандал, завдав удар ножем брату дружини, а потім зник на автомобілі.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

kv.npu.gov.ua

В області відразу ж ввели план-перехоплення і розшукали нападника. При затриманні він чинив опір і кидався на поліцейських із ножем. Згодом їм вдалося знешкодити та затримати дебошира.

"Поступово, затриманому ставало погано, тоді поліцейські викликали швидку і надавали йому невідкладну медичну допомогу. Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка – затриманий помер", – сказано в повідомленні.

Про подію, як зазначили правоохоронці, буде повідомлено прокуратуру та ДБР. Судово-медичний експерт у присутності працівників Державного бюро розслідувань не виявив явних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) і за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Досудове розслідування триває.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

kv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі в ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Його автомобіль винесло на зустрічну смугу руху, де він врізався в три авто. Ще чотирьох осіб після аварії госпіталізували.

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Новини Києва та Київської області Кримінал
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Україна Київ
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Національна поліція України смерть фотографии
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