Забив до смерті рідну сестру: в Києві показали фото жорстокого вбивці

В одному з багатоповерхових будинків Оболонського району Києва рідний брат у п'яній бійці вбив 34-річну сестру.

Про це інформує пресслужба столичної поліції. Відзначається, що підозрюваний 36-річний раніше судимий чоловік затриманий. Він зізнався у скоєному (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вбиту жінку знайшла сусідка. На тілі загиблої експерти виявили численні забої та крововиливи.

Фото з місця інциденту kyiv.npu.gov.ua

За словами тієї ж сусідки, живою жертву востаннє вона бачила поруч з братом. Обидва любили вживати алкогольні напої, а після цього постійно з'ясовували стосунки.

Затриманий Київ Оперативний

Після чергового "застілля" між родичами зав'язалася суперечка, в ході якої брат накинувся на сестру з кулаками і завдав їй смертельніих травм.

Далі чоловік заховав закривавлений одяг на сходовій клітці поверхом вище і спробував втікти.

Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного і затримати його. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК, розпочато провадження у ч1 ст 119 ("Вбивство через необережність") КК України.

Фото з місця інциденту kyiv.npu.gov.ua

Фото з місця інциденту kyiv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який зарізав свого 24-річного знайомого. Сварка між ними виникла після вживання спиртного.

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