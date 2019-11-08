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8 листопада • оновлено в 21:20
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Забив до смерті рідну сестру: в Києві показали фото жорстокого вбивці

1.4т Читати матеріал російською

В одному з багатоповерхових будинків Оболонського району Києва рідний брат у п'яній бійці вбив 34-річну сестру.

Про це інформує пресслужба столичної поліції. Відзначається, що підозрюваний 36-річний раніше судимий чоловік затриманий. Він зізнався у скоєному (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вбиту жінку знайшла сусідка. На тілі загиблої експерти виявили численні забої та крововиливи.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

kyiv.npu.gov.ua

За словами тієї ж сусідки, живою жертву востаннє вона бачила поруч з братом. Обидва любили вживати алкогольні напої, а після цього постійно з'ясовували стосунки.

Затриманий

Затриманий

Київ Оперативний

Після чергового "застілля" між родичами зав'язалася суперечка, в ході якої брат накинувся на сестру з кулаками і завдав їй смертельніих травм.

Далі чоловік заховав закривавлений одяг на сходовій клітці поверхом вище і спробував втікти.

Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного і затримати його. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК, розпочато провадження у ч1 ст 119 ("Вбивство через необережність") КК України.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

kyiv.npu.gov.ua

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

kyiv.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який зарізав свого 24-річного знайомого. Сварка між ними виникла після вживання спиртного.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство фотографии видео Національна поліція України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На видео все какое-то ободранное, обшарпанное, задрипанное. И это столица? Kyeв? Пипец. А на фото так вообще типичный украинский хлопец-славянин
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