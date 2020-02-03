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3 лютого • оновлено в 13:10
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У аеропорту "Бориспіль" спіймали організатора оборудки з іноземними літаками. Фото

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) контррозвідка СБУ затримала організатора незаконної схеми з ремонту й техобслуговування військово-транспортних літаків однієї із африканських країн.

До цього чоловік перебував у розшуку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, ще у листопаді 2018 року співробітники відомства викрили фахівців одного з вітчизняних держпідприємств, які без дозволу Державної служби експортного контролю здійснили ремонт літаків іноземної країни.

У аеропорту "Бориспіль" спіймали організатора оборудки з іноземними літаками

У аеропорту "Бориспіль" спіймали організатора оборудки з іноземними літаками

СБУ

Затриманим оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. А організатору схеми вдалося втекти до ЄС, де він переховувався від українського правосуддя.

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Втікача спіймали в зоні паспортного контролю аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну. Йому вже обрали запобіжний захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експолковника Міністерства оборони України звинуватили у причетності до механізму розкрадання й привласнення коштів державного підприємства "Антонов" у Києві.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Служба безпеки України аеропорт Бориспіль
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