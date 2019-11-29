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30 листопада • оновлено в 11:16
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Затримання заступника голови Київської міської митниці: з'ясувалися скандальні подробиці

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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення 57 млн грн застави.

Про це ASPI повідомили 29 листопада в прокуратурі. Саме цього дня Вищий антикорупційний суд має обрати Тупальському запобіжний захід.

Сергій Тупальський та Вадим Альперін

Сергій Тупальський та Вадим Альперін

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"Сторона звинувачення вважає оптимальним для нього арешт з правом застави в 57 мільйонів гривень", – розповіли співробітники прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особа
Сергій Тупальский
Місце
Україна Київ
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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