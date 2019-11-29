Затримання заступника голови Київської міської митниці: з'ясувалися скандальні подробиці

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати заступнику голови Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення 57 млн грн застави.
Про це ASPI повідомили 29 листопада в прокуратурі. Саме цього дня Вищий антикорупційний суд має обрати Тупальському запобіжний захід.
Сергій Тупальський та Вадим Альперін
"Сторона звинувачення вважає оптимальним для нього арешт з правом застави в 57 мільйонів гривень", – розповіли співробітники прокуратури.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З того часу, коли Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує саме Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву президента відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Бізнесмен справді прийшов до прокуратури та був затриманий НАБУ на вході. Пізніше НАБУ оголосило про підозру Альперіну.
Тупальському та ще 9 особам також було повідомлено про підозру. У САП підтвердили інформацію.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".