Ціна спокою – від $2 тисяч: на ринку Києва почався збройний "терор"

Стрілянина і пожежа на одному з ринків Києва викликали тривогу не тільки у місцевих підприємців, а й у багатьох киян. Адже свавілля у стилі 90-х трапилося поряд із Деснянським райуправлінням поліції, розташованим через дорогу.

Детальніше про ситуацію – в нашому матеріалі.

Набіг на ринок "Радосинь" по вул. Теодора Драйзера, 8, під час якого четверо невідомих із вогнепальної зброї розстрілювали кіоски, міг закінчиться трагедією. Столичний експерт з безпеки Ярослав Дунаєв розповів OBOZREVATEL, що його знайомий, який працює на ринку, фактично розминувся із злочинцями.

"Людина прийшла о пів на п'яту ранку і спокійно могла потрапити під розстріл. Зараз чоловік на деякий час закрився, так як переляканий. Тут всі перелякані", – розповів він.

Сліди від куль приховані наклейками Фото Ярослава Дунаєва

Бандити стріляли по кіосках Фото Ярослава Дунаєва

За словами Дунаєва, події на ринку – це акція залякування. Від підприємців вимагають платити данину. Ціна – від двох тисяч доларів на місяць в залежності від місця.

МАФи на ринку "Радосинь", де сталася стрілянина Фото Ярослава Дунаєва

Точної інформації про рекетирів поки немає. З чуток, засновники ринку у сварці один з одним, тому перестали відраховувати гроші "даху" – людям, які нібито мають зв'язку з деякими держструктурами. Фінансова сторона питання посилилася після того, як в кінці грудня в Україні почали тотально закривати гральні заклади. На території ринку таких закладів було кілька.

На "Радосинь" було кілька ігрових закладів Google. Maps

У той же час Дунаєв каже, що ситуація на ринку почала загострюватися ще в жовтні минулого року. Тоді протягом тижня в окрузі стався ряд інцидентів. "На ринку кинули гранату. Також поблизу спалили кафешку і магазин-конфіскат, чув, що там також не розрахувалися", – розповів він.

21 жовтня в кількох сотнях метрах від ринку на вул. Драйзера горів магазин-конфіскат. Очевидці кажуть, що перед пожежею чули вибух

У ніч на 25 жовтня злочинці підірвали гранату на території ринку "Радосинь"

У пресслужбі ГУНП у Києві OBOZREVATEL повідомили, що випадок із стріляниною на ринку стався в ніч на 31 грудня.

"Було обстріляно 14 кіосків. Один кіоск згорів, від нього вогонь перекинувся на щитову. Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 ч. 4 КК (хуліганство) і ст. 194 ч. 2 (знищення майна)", – повідомили в поліції.

У відомстві також зазначили, що події, які раніше відбувалися на ринку, на даний момент не пов'язують між собою.

"У нас йдуть окремо кримінальні провадження. Поки ми їх не пов'язуємо. Все інше – таємниця слідства", – відзначили в пресслужбі поліції.

Деснянське райуправління поліції розташоване через дорогу від ринку - на вул. Драйзера, 9-б

Як повідомляв OBOZREVATEL, поруч з київським кафе, що на території Гідропарку, кілер розстріляв в машині чоловіка. Він помер на місці події. Дівчина, яка в момент нападу також перебувала в салоні авто, поранень не отримала.

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