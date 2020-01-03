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3 січня • оновлено в 15:20
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/ Кримінал

Ціна спокою – від $2 тисяч: на ринку Києва почався збройний "терор"

1.8т
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Стрілянина і пожежа на одному з ринків Києва викликали тривогу не тільки у місцевих підприємців, а й у багатьох киян. Адже свавілля у стилі 90-х трапилося поряд із Деснянським райуправлінням поліції, розташованим через дорогу.

Детальніше про ситуаціюв нашому матеріалі.

Набіг на ринок "Радосинь" по вул. Теодора Драйзера, 8, під час якого четверо невідомих із вогнепальної зброї розстрілювали кіоски, міг закінчиться трагедією. Столичний експерт з безпеки Ярослав Дунаєв розповів OBOZREVATEL, що його знайомий, який працює на ринку, фактично розминувся із злочинцями.

"Людина прийшла о пів на п'яту ранку і спокійно могла потрапити під розстріл. Зараз чоловік на деякий час закрився, так як переляканий. Тут всі перелякані", – розповів він.

Сліди від куль приховані наклейками

Сліди від куль приховані наклейками

Фото Ярослава Дунаєва

Бандити стріляли по кіосках

Бандити стріляли по кіосках

Фото Ярослава Дунаєва

За словами Дунаєва, події на ринку – це акція залякування. Від підприємців вимагають платити данину. Ціна – від двох тисяч доларів на місяць в залежності від місця.

МАФи на ринку "Радосинь", де сталася стрілянина

МАФи на ринку "Радосинь", де сталася стрілянина

Фото Ярослава Дунаєва

Точної інформації про рекетирів поки немає. З чуток, засновники ринку у сварці один з одним, тому перестали відраховувати гроші "даху" – людям, які нібито мають зв'язку з деякими держструктурами. Фінансова сторона питання посилилася після того, як в кінці грудня в Україні почали тотально закривати гральні заклади. На території ринку таких закладів було кілька.

На "Радосинь" було кілька ігрових закладів

На "Радосинь" було кілька ігрових закладів

Google. Maps

У той же час Дунаєв каже, що ситуація на ринку почала загострюватися ще в жовтні минулого року. Тоді протягом тижня в окрузі стався ряд інцидентів. "На ринку кинули гранату. Також поблизу спалили кафешку і магазин-конфіскат, чув, що там також не розрахувалися", – розповів він.

21 жовтня в кількох сотнях метрах від ринку на вул. Драйзера горів магазин-конфіскат. Очевидці кажуть, що перед пожежею чули вибух

21 жовтня в кількох сотнях метрах від ринку на вул. Драйзера горів магазин-конфіскат. Очевидці кажуть, що перед пожежею чули вибух

У ніч на 25 жовтня злочинці підірвали гранату на території ринку "Радосинь"

У ніч на 25 жовтня злочинці підірвали гранату на території ринку "Радосинь"

У пресслужбі ГУНП у Києві OBOZREVATEL повідомили, що випадок із стріляниною на ринку стався в ніч на 31 грудня.

"Було обстріляно 14 кіосків. Один кіоск згорів, від нього вогонь перекинувся на щитову. Кримінальне провадження відкрито за ст. 296 ч. 4 КК (хуліганство) і ст. 194 ч. 2 (знищення майна)", – повідомили в поліції.

У відомстві також зазначили, що події, які раніше відбувалися на ринку, на даний момент не пов'язують між собою.

"У нас йдуть окремо кримінальні провадження. Поки ми їх не пов'язуємо. Все інше – таємниця слідства", – відзначили в пресслужбі поліції.

Деснянське райуправління поліції розташоване через дорогу від ринку - на вул. Драйзера, 9-б

Деснянське райуправління поліції розташоване через дорогу від ринку - на вул. Драйзера, 9-б

Як повідомляв OBOZREVATEL, поруч з київським кафе, що на території Гідропарку, кілер розстріляв в машині чоловіка. Він помер на місці події. Дівчина, яка в момент нападу також перебувала в салоні авто, поранень не отримала.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
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