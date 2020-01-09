"Цілилися в мене!" Поранена арбалетною стрілою чиновниця з Борисполя розповіла подробиці

Поліція шукає стрільця, що поранив із арбалета працівницю управління освіти Борисполя Ніну Петрівну Ковадло.

Зокрема, відпрацьовують версію, пов'язану із професійною діяльністю. Про це OBOZREVATEL розповіли правоохоронці.

Наразі жінка перебуває у міській лікарні, у неї переламані кістки долоні, а на лікування піде не менше місяця.

Держслужбовиця Ніна Ковадло, яку біля власного будинку обстріляли з арбалета, поділилася подробицями події.

"Я поверталася з роботи, на вулиці вже починало темніти. Все відбулося біля першого під'їзду мого будинку. За десять метрів попереду стояла машина. І я почула звук, схожий на петарду. Навіть не зрозуміла одразу, що трапилося. Вже потім побачила, що стріла пробила мені рукав, пройшла крізь долоню, вилетіла біля великого пальця, а потім вдарилася в бічне дзеркало автомобіля", – згадує Ніна Петрівна.

Стріла вдарилася у припаркований у дворі автомобіль

Тієї миті в авто спрацювала сигналізація, з руки потекла кров, а на місце почали сходитися місцеві жителі.

"Я ніколи не думала, що навколо стільки гарних людей! Всі одразу кинулися мені допомагати. Хтось приніс перекис, хтось серветки, хтось плед, щоб я присіла на тротуар. Одні щохвилини дзвонили у швидку, інші – в поліцію. Це при тому, що медики і правоохоронці дуже швидко приїхали", – розповідає постраждала.

Вона додає, що вже в лікарні аналізувала подію. Постріл, додає, був точно ззаду. У тому місці, де все трапилося, тротуар високий, і якби постріл був зроблений навіть із першого поверху будинку, то стріла полетіла б згори вниз.

"Найімовірніше, стріляли з автомобіля, припаркованого біля будинку. Так вийшло, що в той час на вулиці я була сама. Отже, цілилися цілеспрямовано в мене. І сама стріла товщиною з палець дорослої людини. Ще й з металевим наконечником. Він, ударившись об машину, відскочив іще на 6 метрів. І якби мішенню стала не рука, а голова чи тулуб, то могла запросто вбити", – ділиться враженнями Ніна Петрівна.

Ворогів, уточнює жінка, у неї немає. Бізнесом вона не займається, тому про помсту і мови немає.

"Можливо, підлітки вчилися стріляти, чи наркомани якісь. Інших припущень у мене немає, – каже чиновниця. – Лікарі дуже гарні, весь час знеболювальне дають. Але я сьогодні всю ніч не спала, весь цей час думала – а що на фронті терплять наші хлопці, якщо мені поранення стрілою завдає такого нестерпного болю? Як вони все це там витримують?" – каже бориспільчанка.

Ніна Ковадло Соцмережі

Тим часом поліція активно шукає стрільця з арбалетом, який вистрілив у жінку.

"Обходимо будинки: шукаємо підозрюваних і тих, хто міг бути очевидцем події. Кримінальне провадження відкрили за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень". Стріла дійсно не дитяча – з металевим наконечником", – розповів нам спікер поліції Київської області Микола Жукович.

До пошуку стрільця підключилися і місцеві депутати. За словами секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, постріл був здійснений із багатоповерхівки по вулиці Момота.

"Ми теж шукаємо того, хто міг скоїти постріл. У нас у місті немає клубів зі стрільби з арбалета. Припускаю, що хтось отримав зброю в подарунок на новорічні свята, і пробував стріляти. Можливо, діти бавилися і випадково влучили у перехожу. Або це якийсь ненормальний. Адже місце, де поранили Ніну Петрівну, поруч із дитячим майданчиком. І це могло вилитися у трагедію", – сказав нам депутат.

У поліції версію, пов'язану із професійною діяльністю, все ж перевірять. "Постраждала працювала методистом, і ніяк не була пов'язана із корупційними схемами. Вона – людина науки. Але, може, хтось із учнів, у яких викладала Ніна Петрівна, це зробив", – уточнив один із працівників місцевої поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота в середу ввечері, 8 січня, в жінку випустили стрілу з арбалета. Пораненою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради Ніна Ковадло.

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