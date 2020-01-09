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9 січня • оновлено в 19:21
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"Цілилися в мене!" Поранена арбалетною стрілою чиновниця з Борисполя розповіла подробиці

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Поліція шукає стрільця, що поранив із арбалета працівницю управління освіти Борисполя Ніну Петрівну Ковадло.

Зокрема, відпрацьовують версію, пов'язану із професійною діяльністю. Про це OBOZREVATEL розповіли правоохоронці.

Наразі жінка перебуває у міській лікарні, у неї переламані кістки долоні, а на лікування піде не менше місяця.

Держслужбовиця Ніна Ковадло, яку біля власного будинку обстріляли з арбалета, поділилася подробицями події.

"Я поверталася з роботи, на вулиці вже починало темніти. Все відбулося біля першого під'їзду мого будинку. За десять метрів попереду стояла машина. І я почула звук, схожий на петарду. Навіть не зрозуміла одразу, що трапилося. Вже потім побачила, що стріла пробила мені рукав, пройшла крізь долоню, вилетіла біля великого пальця, а потім вдарилася в бічне дзеркало автомобіля", – згадує Ніна Петрівна.

Стріла вдарилася у припаркований у дворі автомобіль

Стріла вдарилася у припаркований у дворі автомобіль

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Тієї миті в авто спрацювала сигналізація, з руки потекла кров, а на місце почали сходитися місцеві жителі.

"Я ніколи не думала, що навколо стільки гарних людей! Всі одразу кинулися мені допомагати. Хтось приніс перекис, хтось серветки, хтось плед, щоб я присіла на тротуар. Одні щохвилини дзвонили у швидку, інші – в поліцію. Це при тому, що медики і правоохоронці дуже швидко приїхали", – розповідає постраждала.

Вона додає, що вже в лікарні аналізувала подію. Постріл, додає, був точно ззаду. У тому місці, де все трапилося, тротуар високий, і якби постріл був зроблений навіть із першого поверху будинку, то стріла полетіла б згори вниз.

"Найімовірніше, стріляли з автомобіля, припаркованого біля будинку. Так вийшло, що в той час на вулиці я була сама. Отже, цілилися цілеспрямовано в мене. І сама стріла товщиною з палець дорослої людини. Ще й з металевим наконечником. Він, ударившись об машину, відскочив іще на 6 метрів. І якби мішенню стала не рука, а голова чи тулуб, то могла запросто вбити", – ділиться враженнями Ніна Петрівна.

Ворогів, уточнює жінка, у неї немає. Бізнесом вона не займається, тому про помсту і мови немає.

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"Можливо, підлітки вчилися стріляти, чи наркомани якісь. Інших припущень у мене немає, – каже чиновниця. – Лікарі дуже гарні, весь час знеболювальне дають. Але я сьогодні всю ніч не спала, весь цей час думала – а що на фронті терплять наші хлопці, якщо мені поранення стрілою завдає такого нестерпного болю? Як вони все це там витримують?" – каже бориспільчанка.

Ніна Ковадло

Ніна Ковадло

Соцмережі

Тим часом поліція активно шукає стрільця з арбалетом, який вистрілив у жінку.

"Обходимо будинки: шукаємо підозрюваних і тих, хто міг бути очевидцем події. Кримінальне провадження відкрили за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень". Стріла дійсно не дитяча – з металевим наконечником", – розповів нам спікер поліції Київської області Микола Жукович.

До пошуку стрільця підключилися і місцеві депутати. За словами секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, постріл був здійснений із багатоповерхівки по вулиці Момота.

"Ми теж шукаємо того, хто міг скоїти постріл. У нас у місті немає клубів зі стрільби з арбалета. Припускаю, що хтось отримав зброю в подарунок на новорічні свята, і пробував стріляти. Можливо, діти бавилися і випадково влучили у перехожу. Або це якийсь ненормальний. Адже місце, де поранили Ніну Петрівну, поруч із дитячим майданчиком. І це могло вилитися у трагедію", – сказав нам депутат.

У поліції версію, пов'язану із професійною діяльністю, все ж перевірять. "Постраждала працювала методистом, і ніяк не була пов'язана із корупційними схемами. Вона – людина науки. Але, може, хтось із учнів, у яких викладала Ніна Петрівна, це зробив", – уточнив один із працівників місцевої поліції.

"Цілилися в мене!" Поранена арбалетною стрілою чиновниця з Борисполя розповіла подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі (Київська область), на вулиці Володимира Момота в середу ввечері, 8 січня, в жінку випустили стрілу з арбалета. Пораненою виявилася працівниця управління освіти Бориспільської міської ради Ніна Ковадло.

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Автор
Юля Ухіна Юля Ухіна
Тема
Кримінал
Місце
Україна Бориспіль
Теги
чиновники напад на жінку напад
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Mega Death
Mega Death
Да уж))) При хороших дугах на арбалете. даже эту толстуху можно легко в ее самом широком месте на вылет прострелить))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Mega Death, вот тут с тобою согласен! Вот только кому эта свинина надо?
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Девочки в парке цветы собирали, Мальчики рядом в индейцев играли. Маша нагнулась - в попе топор. Метко бросает индеец Егор.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нагульнов Макар, вытри сопельки, идиото - и иди уроки делай.
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