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20 вересня • оновлено в 00:49
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Цеглиною по голові: у Києві на очах у поліції напали на депутата

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У Києві депутата міської ради побили на очах у поліції за повідомлення про незаконне будівництво.

Про це пише в Facebook пресслужба поліції Києва.

"Зловмисник підійшов до депутата і вдарив його по голові цеглиною. Правопорушник був затриманий на місці інциденту", – йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що правоохоронцям надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група управління поліції.

Поки депутат спілкувався з правоохоронцями, невідомий підійшов і вдарив його по голові.

Правопорушника затримали і доставили у відділ поліції для з'ясування всіх обставин і надання пояснень.

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slovoidilo.ua

При цьому подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів про стан здоров'я потерпілого буде дана правова кваліфікація події.

Як уточнює пресслужба ВО "Свобода" в Facebook, напад здійснили на представника політсили Володимира Назаренка. Інцидент трапився під час виконання ним своїх обов'язків.

"Зараз його стан нормальний, чекає на швидку медичну допомогу", – додали в "Свободі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пізно ввечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака. Він потрапив у реанімацію.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
депутат Київрада
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
РЖУНИМАГУ!))) КИРПИЧОМ!!!
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