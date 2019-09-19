Цеглиною по голові: у Києві на очах у поліції напали на депутата

У Києві депутата міської ради побили на очах у поліції за повідомлення про незаконне будівництво.

Про це пише в Facebook пресслужба поліції Києва.

"Зловмисник підійшов до депутата і вдарив його по голові цеглиною. Правопорушник був затриманий на місці інциденту", – йдеться у повідомленні.

У Києві депутата вдарили цеглиною

Відзначається, що правоохоронцям надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група управління поліції.

Поки депутат спілкувався з правоохоронцями, невідомий підійшов і вдарив його по голові.

Правопорушника затримали і доставили у відділ поліції для з'ясування всіх обставин і надання пояснень.

На Володимира Назаренка напали на незаконному будівництві slovoidilo.ua

При цьому подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів про стан здоров'я потерпілого буде дана правова кваліфікація події.

Як уточнює пресслужба ВО "Свобода" в Facebook, напад здійснили на представника політсили Володимира Назаренка. Інцидент трапився під час виконання ним своїх обов'язків.

"Зараз його стан нормальний, чекає на швидку медичну допомогу", – додали в "Свободі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пізно ввечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака. Він потрапив у реанімацію.

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