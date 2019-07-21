“Це і є моя робота”: у Киві затримали крадійку. Фото

У неділю, 21 липня, у Києві правоохоронці затримали жінку, яка намагалась викрасти гаманець у дівчини. Її не вперше впіймали за такий злочин.

Про це повідомив командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, жінку помістять у ізолятор тимчасового тримання.

Він додав, що дівчина мало не втратила паспорт, свідоцтво про реєстрацію авто і близько 1,5 тис. грн.

У Киві затримали крадійку Facebook Євгена Зборовського

Зборовський переказав діалог патрульного із затриманою. Так, правоохоронець запитав її, чому вона не знайде собі роботу. На що жінка відповіла, що “це і є її робота”.

“Звичайно, затриману не вперше впіймали за такий злочин, і щось мені підказує, що не востаннє. На жаль, у нас дуже м'яке і гуманне законодавство щодо майнових злочинів”, – прокоментував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня у Білій Церкві Київської області шахраї обікрали пенсіонерку, вистеживши її біля банку, де вона щойно отримала пенсію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram