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9 вересня • оновлено в 11:18
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/ Кримінал

Трупний запах відчували навіть на вулиці: в Києві знайшли мертвим 35-річного чоловіка

15.8т Читати матеріал російською

У неділю, 8 вересня, в Солом'янському районі Києва, в покинутій будівлі на Очаківському провулку, 3, виявили тіло чоловіка. Трупний запах відчувався навіть на вулиці.

Як написав "Інформатор", повідомлення про знахідку надійшло на лінію "102" близько 10:30 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Особу загиблого не вдалося встановити, адже у нього не знайшли документів. Відомо, що це чоловік віком близько 35 років.

У Києві в покинутій будівлі знайшли мертвим 35-річного чоловіка

У Києві в покинутій будівлі знайшли мертвим 35-річного чоловіка

Інформатор

Шкіра на його тілі була майже чорного кольору, адже труп уже почав розкладатися. Під час попереднього огляду на ньому не виявили слідів насильства.

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На місце викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів, які встановлять, коли і чому чоловік помер.

У Солом'янському районі Києва в покинутій будівлі виявили тіло чоловіка

У Солом'янському районі Києва в покинутій будівлі виявили тіло чоловіка

Інформатор

Трупний запах відчувався навіть на вулиці

Трупний запах відчувався навіть на вулиці

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 8 вересня, в Києві, на перетині вулиць Здолбунівської та Михайла Драгоманова, був виявлений труп чоловіка з тілесними ушкодженнями.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
смерть
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Запах слышали...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной АТОшник, хорошо ,их каждый день дохнет по 3 штуки.
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