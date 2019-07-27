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Труп знайшла матір: у Києві трапилося страшне самогубство

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В одній із недобудов Києва в суботу, 27 липня, знайшли повішеним 34-річного чоловіка.

Інцидент стався за адресою вулиця Баклажанова, 86, передає "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

Вказується, що труп близько 11:00 виявила мати загиблого, після чого подзвонила на лінію екстрених служб. Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка.

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Попередньо, він покінчив життя самогубством у недобудованому будинку, який знаходиться на приватній території.

На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники швидкої допомоги. Подробиці інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

Ілюстрація

Ілюстрація

Прес-служба Нацполіції

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно поруч із станцією метро "Чернігівська" в Києві знайшли труп чоловіка. Він лежав на газоні без взуття, а його кросівки стояли поруч.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
самогубство смерть
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