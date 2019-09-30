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30 вересня • оновлено в 07:48
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Труп у багажнику: під Києвом свято закінчилося смертельною трагедією

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Під Києвом в Миронівці в ДТП розбилося авто, в якому їхало восьмеро людей.

В результаті аварії загинула одна людина, яка знаходилася в багажнику машини. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металеву огорожу і в'їхав у двір приватного будинку. В результаті загинув 19-річний хлопець, який в той час знаходився в багажнику – через відсутність місця в салоні", – сказано в повідомленні.

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Поліцейські встановили, що за кермом був студент, який не мав водійського посвідчення. До того ж дане авто він купив за кілька днів до цього.

"Будучи вже в нетверезому стані (1,25 проміле), в компанії ще шести друзів в салоні він вирішив" прокотитися ". На швидкості не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло в бетонний колодязь, що і призвело до трагедії. 19-річний хлопець, який знаходився в багажнику, загинув на місці, водій і ще шестеро пасажирів, серед яких двоє дівчат, знаходяться зараз в лікарні", – підкреслили в поліції.

На даний момент водія затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП Національна поліція України авто
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