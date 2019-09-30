Труп у багажнику: під Києвом свято закінчилося смертельною трагедією

Під Києвом в Миронівці в ДТП розбилося авто, в якому їхало восьмеро людей.

В результаті аварії загинула одна людина, яка знаходилася в багажнику машини. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металеву огорожу і в'їхав у двір приватного будинку. В результаті загинув 19-річний хлопець, який в той час знаходився в багажнику – через відсутність місця в салоні", – сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що за кермом був студент, який не мав водійського посвідчення. До того ж дане авто він купив за кілька днів до цього.

"Будучи вже в нетверезому стані (1,25 проміле), в компанії ще шести друзів в салоні він вирішив" прокотитися ". На швидкості не впорався з керуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло в бетонний колодязь, що і призвело до трагедії. 19-річний хлопець, який знаходився в багажнику, загинув на місці, водій і ще шестеро пасажирів, серед яких двоє дівчат, знаходяться зараз в лікарні", – підкреслили в поліції.

На даний момент водія затримали. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

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