Нападав на чоловіків із ножем: суд ухвалив рішення щодо "троєщинського маніяка"

Суд обрав запобіжний захід, відправивши в психіатричний заклад "троєщинського маніяка" Дмитра Кулешова, якого підозрюють у вбивстві та серії нападів у Києві.

У разі визнання чоловіка осудним йому загрожує довічне позбавлення волі, йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції столиці.

"Наразі досудове розслідування завершене. Правоохоронці зібрали достатньо доказів і повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) і п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство)", – сказано в повідомленні.

Дмитро Кулешов на засіданні суду 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, перша публічна інформація про небезпечного маніяка з'явилася у мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

Зловмисник із ножем нападав ззаду тільки на чоловіків у вечірній час доби – приблизно з 20:00 до 22:00. Працював на кордоні Дніпровського і Деснянського районів Києва.

Поліція опублікувала перше відео з частиною допиту підозрюваного. Той зізнався, що йому були нецікаві жінки і діти, тому він нападав тільки на чоловіків.

Відомо, що він виріс в інтелігентній родині й раніше був артистом балету. Чоловік відбував покарання в місцях позбавлення волі за вбивство і проходив лікування в психоневрологічному диспансері.

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