Артист балету й охоронець: спливли несподівані дані про "троєщинського маніяка"

"Троєщинський маніяк" Дмитро Кулешов, якого підозрюють у вбивстві та серії нападів у Києві, виріс в інтелігентній родині й раніше був артистом балету.

Про це виданню "Факти" розповіла сусідка затриманого Ірина. За її словами, вона знала, що раніше його виписали з психіатричної лікарні, але він поводився дуже позитивно й уваги не привертав.

У Дмитра також була сім'я – дружина та донька. "Але дружина розійшлася з ним після того, як дізналася про скоєне ним убивство. А взагалі, ви знаєте, що Дмитро сам з інтелігентної родини? Його мама – хореограф...

Я не розумію, що з ним таке могло трапитися. Він був дуже творчою особистістю. Любив фотографувати, навіть, здається, добре малював. Перед тим, як вчинити вбивство, був охоронцем у якогось політика", – зізналася сусідка.

Дмитро Кулешов на засіданні суду 24 Канал

Після затримання підозрюваний був відправлений на примусове обстеження в психіатричну лікарню, де він уже неодноразово бував.

Співробітник медустанови розповів, що персонал боїться Дмитра, оскільки першого разу він потрапив туди за вбивство. Тоді він завдав жертві 19 ножових поранень. Пацієнт небезпечний, а в його палату бояться заходити по одному.

"Ми не дуже раді, що Діма буде знову у нас. Він дуже небезпечний. На вигляд не скажеш, що Дмитро може вбити, але іноді він стає абсолютно навіженим", – розповів співробітник лікарні.

Уточнюється, що маніяк у психлікарні буде під цілодобовою охороною. Водночас захист Кулешова наполягає на його невинності, стверджуючи, що жертви не бачили обличчя нападника, а впізнали тільки окуляри, що не є повним доказом провини.

Відзначимо, що в квартирі Дмитра поліція знайшла ніж, який і став головним доказом у справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно поліція опублікувала перше відео з частиною допиту підозрюваного. Той зізнався, що йому були нецікаві жінки і діти, тому він нападав тільки на чоловіків.

Перша публічна інформація про небезпечного маніяка з'явилася в мережі на початку жовтня і впродовж тижня активно поширювалася серед киян.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!