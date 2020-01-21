Транслювали онлайн: у Києві накрили порнобізнес. Фото і відео облави

Поліція Києва виявила віртуальну порностудію і повідомила про підозру трьом фігурантам пікантного бізнесу.

Про це пресслужба столичних правоохоронців повідомила у Facebook, опублікувавши підтверджувальні фото і відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"На орендованих квартирах дівчата за грошову винагороду транслювали онлайн на відповідних сайтах відео порнографічного характеру. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів", – розповіли в поліції.

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

Як уточнив тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем розташування вебстудій, а також місцем проживання у Київській області 33-річної організаторки та її спільників – 30-річної моделі та 35-річного адміністратора.

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

"Ми встановили, що в порностудії за винагороду "працювали" 20 дівчат. Підбір вебмоделей здійснювали адміністратори через оголошення в інтернеті. Надалі вони вчили їх транслювати порнографічне відео в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах. Попередньо встановлено, що за місяць організаторка отримувала від діяльності близько 100 000 гривень", – розповів Гаврилюк.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази злочинної діяльності: комп'ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, еротичні іграшки та білизну.

Двом адміністраторам і вебмоделі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

У Києві поліція накрила порностудію Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліцейські припинили діяльність чергової порностудії у Запоріжжі, в якій дівчата-моделі за гроші демонстрували перед вебкамерами свої статеві органи.

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