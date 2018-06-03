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У Києві з вікна висотки випав чоловік

1.2тЧитати новину російською

У Дніпровському районі Києва з вікна восьмого поверху випав 73-річний чоловік.

Випадок стався на вул. Ентузіастів, 9/2, повідомили OBOZREVATEL медики.

Лежачого біля будинку чоловіка виявили перехожі, які зателефонували на 103. Проте прибулі лікарі швидкої вже нічим не змогли допомогти - пенсіонер загинув.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За словами місцевих жителів, чоловік наклав на себе руки.

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Місце події

Місце події

Раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва 4-річна дитина випала з 12 поверху після того, як сперлася на москітну сітку. Хлопчик загинув на місці.

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Теми
ЕксклюзивКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
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