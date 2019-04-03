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/Кримінал

Трагедія у Києві: з 12 поверху випав чоловік

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У Києві під стінами висотного будинку виявили тіло літнього чоловіка.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, трагедія сталася на вул. Райдужній, 1, в Дніпровському районі. На місце події були викликані поліція і медики, останнім залишалося лише констатувати смерть.

За попередньою інформацією, загиблий випав із 12 поверху. Йому було 62 роки.

Обставини НП нині невідомі. За словами місцевих жителів, чоловік нібито наклав на себе руки, але остаточну крапку поставить розслідування.

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Місце події

Місце події

Google. Maps

Місце події

Місце події

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня у Києві в каналізаційному колодязі виявили виснажену жінку. Незважаючи на зусилля медиків, постраждала померла в лікарні.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
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