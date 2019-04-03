Трагедія у Києві: з 12 поверху випав чоловік

У Києві під стінами висотного будинку виявили тіло літнього чоловіка.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, трагедія сталася на вул. Райдужній, 1, в Дніпровському районі. На місце події були викликані поліція і медики, останнім залишалося лише констатувати смерть.

За попередньою інформацією, загиблий випав із 12 поверху. Йому було 62 роки.

Обставини НП нині невідомі. За словами місцевих жителів, чоловік нібито наклав на себе руки, але остаточну крапку поставить розслідування.

Місце події Google. Maps

Місце події Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня у Києві в каналізаційному колодязі виявили виснажену жінку. Незважаючи на зусилля медиків, постраждала померла в лікарні.

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