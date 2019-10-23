Мацав за інтимні місця: у Києві педофіл напав на 9-річну дитину

У Подільському районі Києва до дев'ятирічної дівчинки чіплявся чоловік. Він мацав її за інтимні місця і пропонував зробити те ж саме.

Інцидент трапився на вулиці Червонопільській, 2б. Виклик на лінію "102" надійшов близько 17:55, написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як з'ясували поліцейські, дитина йшла додому. Тоді за дівчинкою попрямував чоловік, який дійшов із нею до будинку, де вона проживає.

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Коли дитина і дорослий зайшли у будівлю, чоловік почав чіплятися до дівчинки.

Після домагань він залишив місце події і зник у невідомому напрямку. Для з'ясування деталей і опису підозрюваного відрядили слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві навколо школи №123 спалахнув скандал через звинувачення у домаганні до дитини. Невідомий чоловік проник на територію навчального закладу і почав чіплятися до першокласника у туалеті.

Чоловік, якого затримали за підозрою у нападах із метою здійснення розпусних дій на дітей у школах Києва, в усьому зізнався і дав свідчення слідству.

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