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23 жовтня • оновлено в 11:48
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Мацав за інтимні місця: у Києві педофіл напав на 9-річну дитину

1.4т Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва до дев'ятирічної дівчинки чіплявся чоловік. Він мацав її за інтимні місця і пропонував зробити те ж саме.

Інцидент трапився на вулиці Червонопільській, 2б. Виклик на лінію "102" надійшов близько 17:55, написав "Інформатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як з'ясували поліцейські, дитина йшла додому. Тоді за дівчинкою попрямував чоловік, який дійшов із нею до будинку, де вона проживає.

У Києві педофіл напав на 9-річну дитину

У Києві педофіл напав на 9-річну дитину

Коли дитина і дорослий зайшли у будівлю, чоловік почав чіплятися до дівчинки.

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Після домагань він залишив місце події і зник у невідомому напрямку. Для з'ясування деталей і опису підозрюваного відрядили слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграинзге мир
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
На Украине чувствуется острый сексуальный голод. Видно украинки выехали на зароботки. Остались дети да старики
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пипец, что ни день так новость о педофилах. Х0хлы, самим то не страшно? или привыкшие уже?
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