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30 листопада • оновлено в 10:52
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Помста владі: спливли подробиці мінування Офісу президента в Києві

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У Києві затримали чоловіка, який повідомив про бомбу в Офісі президента України. З'ясувалося, що лжемінер "мстився" владі.

Коли правоохоронці та експерти вибухотехнічної служби прибули на місце, то жодних вибухових речовин не виявили, повідомила пресслужба прокуратури столиці.

Пізніше з'ясувався мотив злочинця.

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"Дзвінок він зробив із території залізничного вокзалу, який тоді також був "замінований", і це його розлютило", – повідомила спікер прокуратури, передає "Українська правда".

Силовики затримали лжемінера

Силовики затримали лжемінера

Затриманому повідомлено про підозру. Кримінальне провадження відкрито за статтею 259 ч. 1 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті – до шести років позбавлення волі.

Вибухотехнічна служба

Вибухотехнічна служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом силовики виявили в квартирі арсенал зброї, яку злочинці продавали через інтернет. З метою конспірації "стволи" надсилали частинами через поштового оператора.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Кримінал Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
мінування Офіс президента
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