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Тисячі п'яних за кермом: поліція Києва озвучила шокуючі дані

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За шість місяців нинішнього року патрульні Києва оформили 6083 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.

Як відзначили в Управлінні патрульної поліції столиці, найбільше п'яних за кермом було в Дніпровському районі – 709. Найменше в Печерському – 445.

Також в УПП відзначають, що за півроку до адміністративної відповідальності притягнули майже 1500 водіїв за керування транспортними засобами, які були позбавлені такого права судом, в тому числі і через керування в стані сп'яніння.

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Нагадаємо, що покарання за керування авто в нетверезому стані передбачає штраф 10,2 тис. грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

За повторне порушення протягом року – 20,4 тис. грн штрафу і три роки позбавлення права керування авто.

За три і більше – 40,8 тис. грн із забороною водіння на 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області співробітник поліції влаштував масштабну ДТП, в результаті якої загинула сім'я з 10-річною дитиною.

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Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція Українипатрульна поліція
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