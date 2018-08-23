Тихо приватизували: прокуратура зажадала повернути Києву фонтан біля кінотеатру "Зоряний"

Столична прокуратура зажадала через суд повернути незаконно приватизований приватним власником фонтан біля кінотеатру "Зоряний", який знаходиться на Печерську.

"Установлено, що на початку березня 2018 року фізична особа безпідставно та всупереч вимогам законодавства зареєструвала право власності на вказане комунальне майно, що закріплено на праві господарського відання за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва", - повідомила прес-служба відомства.

Прокуратура міста подала позов до Печерського районного суду Києва з вимогою повернути споруду на користь територіальної громади.

"Крім того, як повідомлялося, за фактом незаконного заволодіння спорудою фонтану Київською місцевою прокуратурою №6 розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2006 році кінотеатр "Зоряний" втратив статус комунального і став приватною власністю. Пізніше в ньому розташовувався штаб "Партії регіонів".

У травні 2018 року Київрада повернула до комунальної власності кінотеатр. 9 серпня голова руху "Кияни разом", депутат Київради від фракції "Солідарність" Ярослав Діденко розповів, що фонтан приватизував приватний власник як окремий об'єкт, площею 176,5 метрів.