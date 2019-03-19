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/Кримінал

Терпець урвався: в Києві чоловік сiм років ґвалтував племінницю

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20-річна дівчина звернулася в поліцію за допомогою. Вона стверджує, що рідний дядько протягом багатьох років вступав із нею в статеві стосунки.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, вперше він примусив племінницю, коли їй було всього 13 років. Усі ці роки чоловік наполегливо "підтримував зв'язок" iз дівчинкою.

Насильниками і ґвалтівниками іноді виявляються рідні люди

Насильниками і ґвалтівниками іноді виявляються рідні люди

"Ситуація, звичайно, жахлива. Також є запитання до інших родичів потерпілої", — повідомило джерело.

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Зазначимо, що дівчина проживає в квартирі з мамою, тіткою та дядьком, який і розбещував дитину. Мучителю зараз 48 років, він уродженець Молдови.

Правоохоронці займаються розслідуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в одному з сіл України 14-річний підліток зґвалтував 6-класника, знімаючи злочин на камеру телефону. У березні в Житомирі 59-річний чоловік поглумився над 7-річною дівчинкою, а в Здолбунові раніше судимий за статеві злочини зловмисник напав на 11-річну дівчинку — допомога прийшла вчасно, дитина не постраждала.

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
зґвалтуванняпедофiлидитина
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