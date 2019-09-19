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19 вересня • оновлено в 15:45
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"Терорист" із мосту Метро надихне інших? Генерал попередив Київ про загрозу

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Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, може надихнути інших потенційних "терористів" і радикалів в Україні.

"Саме настрій такий. Навіть якщо Белько не збирався протестувати з якимись політичними цілями, він може надихнути інших на подібні дії", – попередив глава Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 рр., генерал армії Микола Маломуж в ефірі ObozTV.

Він зазначив, що зараз найбільш "чутлива" категорія – це представники силового блоку і учасники АТО, які воювали на сході України.

Колишній розвідник вважає, що гостру реакцію викликає відсутність прямих і чітких установок від чинної влади з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ось це сьогодні загроза. Влада мала дати чіткі меседжі, що вони не здадуть інтереси України. Тоді не буде "бельків", не буде інших подібних дій, особливо з боку представників силового блоку, які воювали на Донбасі", – переконаний Маломуж.

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На його думку, деякі люди можуть протестувати, навіть не розуміючи суті "формули Штайнмаєра".

"Але у них буде установка, що це здача національних інтересів. І вони можуть протестувати. Це, як правило, працює, до того ж у такій соціально-напруженій ситуації. Белько може бути прикладом", – застеріг він.

Маломуж погодився з тим, що чоловік діяв неадекватно і неправомірно.

"Він не якийсь там підготовлений терорист. Він висловлював протест. Виражав примітивно, але небезпечно", – додав ексрозвідник.

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Помилкою спецслужб Маломуж назвав відсутність "дій на випередження". Адже такі як Белько, за його словами, повинні перебувати в полі зору правоохоронних органів.

"Сьогодні має бути особлива увага до людей, які готові до радикальних дій, у яких психічні розлади, у яких загострене почуття справедливості", – порекомендував генерал.

Затримання Белька на мосту Метро

Затримання Белька на мосту Метро

Поліція Києва (скріншот з відео)

Затримання Белька на мосту Метро в Києві

Затримання Белька на мосту Метро в Києві

mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент на мосту Метро в Києві трапився 18 вересня:

Фоторепортаж із місця подій можна подивитися тут.

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Теми
Новини ObozTV ПП в Києві Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі
Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна Київ
Теги
переговори щодо Донбасу Ветерани війни на Донбасі метро
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вы сами их вырастили. Д.Б.
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