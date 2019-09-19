"Терорист" із мосту Метро надихне інших? Генерал попередив Київ про загрозу

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, може надихнути інших потенційних "терористів" і радикалів в Україні.
"Саме настрій такий. Навіть якщо Белько не збирався протестувати з якимись політичними цілями, він може надихнути інших на подібні дії", – попередив глава Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 рр., генерал армії Микола Маломуж в ефірі ObozTV.
Він зазначив, що зараз найбільш "чутлива" категорія – це представники силового блоку і учасники АТО, які воювали на сході України.
Колишній розвідник вважає, що гостру реакцію викликає відсутність прямих і чітких установок від чинної влади з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ось це сьогодні загроза. Влада мала дати чіткі меседжі, що вони не здадуть інтереси України. Тоді не буде "бельків", не буде інших подібних дій, особливо з боку представників силового блоку, які воювали на Донбасі", – переконаний Маломуж.
На його думку, деякі люди можуть протестувати, навіть не розуміючи суті "формули Штайнмаєра".
"Але у них буде установка, що це здача національних інтересів. І вони можуть протестувати. Це, як правило, працює, до того ж у такій соціально-напруженій ситуації. Белько може бути прикладом", – застеріг він.
Маломуж погодився з тим, що чоловік діяв неадекватно і неправомірно.
"Він не якийсь там підготовлений терорист. Він висловлював протест. Виражав примітивно, але небезпечно", – додав ексрозвідник.
Помилкою спецслужб Маломуж назвав відсутність "дій на випередження". Адже такі як Белько, за його словами, повинні перебувати в полі зору правоохоронних органів.
"Сьогодні має бути особлива увага до людей, які готові до радикальних дій, у яких психічні розлади, у яких загострене почуття справедливості", – порекомендував генерал.
Затримання Белька на мосту Метро
Поліція Києва (скріншот з відео)
Затримання Белька на мосту Метро в Києві
mvs.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент на мосту Метро в Києві трапився 18 вересня:
Приблизно о 16:00 на мосту зупинився автомобіль, водій якого обв'язався українським прапором, погрожував все підірвати і зробив декілька пострілів в повітря.
Шляхопровід перекрили, на місце НП прибули нацгвардійці, пожежні, поліція, швидкі та інші спецпідрозділи, були також помічені снайпери і БТРи.
Через інцидент прилеглі райони міста скували кілометрові затори.
Увечері "терориста" вдалося затримати без жодного пострілу.
Стрільцем виявився 42-річний виходець із Криму і колишній боєць АТО Олексій Белько.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив журналістам, що Белько перебував у неадекватному стані – ймовірно, під впливом алкоголю або наркотиків.
Фоторепортаж із місця подій можна подивитися тут.
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