Терміново назвіть номер карти! У Києві активізувалися банківські шахраї

У Києві знову активізувалися шахраї, які відрекомендовуються банківськими працівниками і виманюють особисті дані.

Киянці Валентині 15 квітня зателефонував чоловік, який видав себе за працівника ПриватБанку. Він заявив, що за допомогою її картки намагаються купити телефон, розповіла жінка для OBOZREVATEL.

"Запитав, чи не передавала я її стороннім особам. Почав запевняти, що просто зараз хтось намагається зробити дорогу покупку і тому мені треба терміново сказати йому номер моєї картки", — поділилася Валентина.

Найімовірніше, після отримання цієї інформації шахрай запитав би дату, до якої картка дійсна, і код CVV. Знаючи ці дані, можна здійснювати покупки в інтернеті або перевести кошти на інші карти.

Істотним "проколом" у схемі зловмисника було також і те, що у Валентини взагалі немає карти зазначеного банку. Зрозумівши, що має справу зі злочинцем, жінка відповіла, що сходить у банк для з'ясування обставин. Шахрай, не знайшовши що відповісти, кинув слухавку.

Ілюстрація KHARKIV today

Як писав OBOZREVATEL, у березні у Києві почастішали випадки розсилання СМС клієнтам банків з попередженням про блокування їхніх коштів. Шахраї просили передзвонити за вказаним у повідомленні номером, натомість обіцяючи розблокувати картку.

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