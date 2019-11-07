"Тепер не буде платити за "комуналку": у мережі бурхливо відреагували на криваву стрілянину в Києві

У мережі бурхливо відреагували на стрілянину 6 листопада в Києві в будинку на вулиці Чаадаєва, 2, внаслідок якої постраждав чоловік. Причиною інциденту став конфлікт між кількома сусідами.

Під відповідним дописом з відео на сторінці Dtp.kiev.ua користувачі почали коментувати стрілянину (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

За словами мешканки будинку, підозрюваний багато років не платив за комунальні послуги, через що в будинку не вмикали опалення, а також "крав" у інших електроенергію. Сусіди зібралися, щоб просто з'ясувати, у чому річ.

Стрілянина в будинку в Києві

"З такими психами по сусідству жити страшно!! У нас теж був сусід, який сокирою двері псував, якщо люди голосно розмовляли або сміялися! Слава богу, з'їхав!", "А комунальні служби не мають до цього стосунку. Відключити весь будинок. Нехай сусіди розбираються, а вони не мають стосунку до цього. Потрібно і на них в суд подавати. Нехай оплачують лікування того чоловіка. Тим більше роками люди не платять, і їм нічого, потім спишуть", – обговорюють користувачі.

Деякі також зазначили, що 6 листопада в Києві відбулося чимало інцидентів і НП. Також люди почали обговорювати, що ж "світить" підозрюваному.

"Судячи з сьогоднішньої (6 листопада. – Ред.) стрічки новин (фура і 10 авто, підірвана машина, підстрелений сусід) наше місто – пекло сьогодні", "Не ніч, а фільм жахів якийсь, там теракт, тут стрілянина", "Тепер буде користуватися безкоштовно на зоні!", "Ну більше він вас тероризувати не буде, років 10. А іншому сусіду одужання, сподіваюся обійдеться", "Тепер дадуть п'ять років, і там навіть будуть безкоштовно годувати, і світло, і тепло є", "Тепер років десять не платитиме за комунальні платежі точно", – пишуть із сарказмом вони.

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Коментарі користувачів у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У середу, 6 листопада, в Києві на вулиці Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, внаслідок чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували.

У мережу потрапило відео стрілянини в Києві, де житель Святошинського району важко поранив свого сусіда.

Під час інциденту отримав травму адвокат Микола Бугаєв.

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