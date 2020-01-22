"Там ніжки, рука... Воно м'яке!" Господиня квартири розповіла страшні подробиці вбивства дівчат у Києві. Відео 18+

Господиня квартири в Києві, де були по-звірячому вбиті 19-річна Марія Каминіна і 16-річна Єва Лисенко, не відразу зрозуміла, що сталася трагедія.

За її словами, коли вона приїхала туди, нічого надпідозрілого не побачила, крім безладу і забитої наглухо шафи на балконі. Останній факт її стурбував куди більше, ніж все інше, і вона викликала туди ще і чоловіка. Про це йшлося під час ефіру ток-шоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Господиня квартири, де були вбиті дівчата Скріншот з відео

"Він відкрив і говорить: ну йди дивись, що у твоїй шафці... Я побачила там перестановку, полички деякі були зняті і складені... Якісь згортки... Я кажу чоловікові: "Подивися, що там!". І коли він мені сказав, що там дві ніжки... Потім коли я сама підійшла подивитися, я побачила ніжки дитячого розміру...", – поділилася страшними подробицями жінка.

За словами господині, спочатку вони подумали, що, можливо, це манекен.

"Я вискочила з балкону, чоловік каже: "Там ще рука!". Я кажу: "Так помацай, що там може бути". Він каже: "Ну, воно м'яке!" – продовжила розповідь жінка.

При цьому вона уточнила, що побачила у квартирі чотири склянки, чотири недопалки, на підставі чого можна зробити висновок, що там перебували саме чотири особи. Ніяких слідів або плям крові вона ніде не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася на вулиці Кирилівській, 127, на орендованій квартирі, яку здавали подобово. Тіла загиблих дівчат – 19-річної Марії та 16-річної Єви – виявила 3 січня на балконі в шафі господиня квартири, коли прийшла прибирати житло. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

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