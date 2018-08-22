"Таких знищувати треба": у Києві агресивні копи з шокером напали на активіста. Фото і відео

На виїзді з Києва поліцейські зупинили машину з активістом Віктором Кілімаром і після обшуку завдали йому каліцтва.

Про це він розповів у Facebook, відзначивши, що в результаті з боку правоохоронців полетіли погрози. Поліцейські махали перед обличчям шокером і робили спроби його вдарити, (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Сьогодні о 12:00 автомобіль, в якому я їхав, був зупинений на виїзді з Києва на вулиці Богатирській працівниками поліції. Один із поліцейських був у характерному для беркутівців малиновому береті. На шевроні у нього було написано "поліція спеціального призначення", це саме той підрозділ, в якому продовжують працювати колишні беркутівці. В іншого поліцейського виявився цілком стертим номер на жетоні", - розповів він.

За словами Кілімара, причиною зупинки поліцейські назвали антитерористичні заходи. Водій показав посвідчення, корочку журналіста та інші документи. Правоохоронці вимагали відкрити багажник.

"Одночасно інший поліцейський звернувся до мене з вимогою вийти з автомобіля. Наступною його вимогою стало вивернути все з кишень і сумки, почав лізти в мої кишені і сумки. Я відповів, що ця вимога є незаконною, оскільки фактично є обшуком, а не поверхневим оглядом, на який має повне право поліцейський. Поліцейський відповів, що він може зробити обшук, і я зараз буду лежати "мордою на асфальті", я відповів, що для обшуку є спеціальні підстави та окрема процедура, якщо її буде дотримано, то жодного спротиву я чинити не буду", - додав Кілімар.

Активіст розповів, що поліцейський дістав наручники і почав погрожувати затриманням. На що українець розповів про окремі підстави і процедуру затримання.

"Врешті-решт я погодився вивернути все з кишень і дістати все з сумки, ще раз наголосивши, що це є порушенням закону. Після того, як я виконав усі незаконні вимоги поліцейських, запаковуючи речі в рюкзак, поліцейські розіграли сценку, в якій я б назвав їх "сволотою", хоча я абсолютно нічого в цей час не говорив. Після цього вони мене заламали і віднесли до КПП. На першому поверсі КПП один поліцейський мене притиснув до стіни, інший дістав шокер. Крім безлічі лайливих слів вони сказали, що "таких розумників, як ти, треба винищувати". Одночасно вони тріщали шокером біля обличчя і тричі замахувались, склавши руку в кулак, з метою вдарити по обличчю, в останній момент промахуючись", - розповів активіст.

Він зазначив, що жодного процесуального документу складено не було, і його виштовхнули з КПП. У машині він помітив подряпини і синці на руках, а з одного боку побачив кров.

"Також під час затримання у мене відлетів годинник, так і не повернули. На гарячу лінію ДВБ подзвонив, заяву про злочин у прокуратуру написав", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся скандал із поліцейськими в Харкові, які зупинили машину з вагітною жінкою.