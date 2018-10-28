''Так для них краще'': мати, що втопила дітей, працювала вихователем у Києві

Киянка Катерина Бабкіна, яка втопила в озері своїх сина і дочку, заявила, що "так для них буде краще".

Як інформує прес-служба поліції Києва, жінка розповіла, що після загибелі дітей, незважаючи на бажання, вона не змогла накласти на себе руки.

За словами начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишова, сім'я переїхала до Києва з Криму і раніше ніколи не потрапляла в поле зору правоохоронців. Поліцейські вже провели огляд помешкання затриманої, поспілкувалися з її колишнім чоловіком, сусідами і колегами.

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Катерина Бабкіна kyivoperativ.info

"Встановлено, що подружжя розлучилося, однак чоловік, який уже має іншу сім'ю, завжди підтримував колишню дружину і дітей: орендував квартиру та допомагав фінансово. Сусіди і колеги жінки (а вона працювала вихователем у дитячому саду, який також відвідували загиблі діти) розповіли, що вона була замкнутою, практично ні з ким не спілкувалася. При цьому діти завжди були доглянуті, займалися плаванням, айкідо і фігурним катанням", - сказав Чернишов.

Відзначається, що за вбивство дітей Бабкіній загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL, Бабкіна перед тим, як втопити в озері своїх малолітніх дітей, відвела їх у піцерію і нагодувала.