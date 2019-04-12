"Сюжет для Тарантіно": у Києві винуватця ДТП прив'язали до стовпа

У Києві п'яного винуватця аварії прив'язали до стовпа, тому що він нападав на іншого учасника ДТП. Надзвичайна подія трапилася на Кільцевій дорозі.

За словами свідків, винуватець аварії в'їхав у автомобіль Toyota на заправці. Вийшовши з авто, п'яний чоловік накинувся на другого водія з кулаками, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подруга нетверезого автомобіліста теж накинулася на власника Toyota і намагалася вдарити його пляшкою горілки.

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"Її вдалося швидко вгамувати і вона пішла спати в автомобіль. У цей же час якийсь наркозалежний вирішив скористатися кіпішем і вкрасти пляшку зі спиртним. Його зловили і теж скрутили", – повідомили в спільноті.

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Незвичайний розвиток подій викликав резонанс у мережі. За декілька годин відеозапис НП прокоментувала майже сотня користувачів.

"Так тут сюжет для Тарантіно (американський кінорежисер. – Ред.)", – написав один із коментаторів.

"Яке нудне у мене життя", – іронічно написав Андрій Охота.

"Гідне екранізації!" – підтримала користувачка.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві прив'язали до стовпа 18-річного хлопця, який торгував наркотиками. Його змусили з'їсти наркотик.

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