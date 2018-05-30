"Сволота і мерзотник": друг Бабченка сказав, хто знав про "вбивство"

Дружина російського журналіста Аркадія Бабченка, на якого готувався замах, знала про те, що "вбивство" її чоловіка було інсценоване, але не зізналася навіть близьким.

Про це заявив журналіст і друг Бабченка Юрій Мацарський, пише "Гордон".

Аркадій Бабченко і Юрій Мацарський Юрій Мацарський / Facebook

"Я через цю наволоч посивів вдруге. Як з'ясувалося, дружина Бабченко знала, що його смерть була інсценуванням. Це та, кого ми до четвертої ранку втішали, хто пив валеріанку. Тобто дружина Бабченко сиділа поруч з фейковою плямою крові на підлозі, все знала і трималася, щоб нічого нам не розповісти. Більш того, вона ще й нас намагалася втішати. У підсумку вона так і не зізналася, що була в курсі і просто не могла відкритися навіть найближчим друзям, щоб не порушити хід спецоперації. Сподіваюся, в найближчі години я доберуся до цього мерзотника", - заявив Мацарський.

Нагадаємо, Бабченко вибачився у дружини під час брифінгу СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот вбивці.

Увечері 30 травня СБУ заявили про успішно проведену спецоперацію і про те, що Бабченко живий.