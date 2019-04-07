Сусіди відчули трупний запах: Київ розбурхала загадкова смерть чоловіка

У неділю, 7 квітня, в Києві знайшли труп чоловіка, який імовірно повісився у своїй квартирі.

Тіло загиблого виявили лише через тиждень, передає "Еспресо".

"У Шевченківському районі, на вулиці Ольжича, 4, сусіди почули трупний запах в будинку, після чого викликали поліцію. Після того як прибутли копи і не змогли достукатися до власника квартири №10 з якої було чути запах, то в присутності свідків двері відкрили" , – йдеться в повідомленні.

Всередині приміщення поліцейські побачили повішеного чоловіка. Сусіди загиблого розповіли, що в квартиру кілька разів навідувалися чоловіки, проте їм ніхто не відчиняв. На дверях квартири була залишена напис: "Куку. Сява ... Набери. Barada TM. Куку, попайка, Сява".

Поліція проводить подальше розслідування.

У Києві загинув чоловік

У Києві загинув чоловік

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на мосту повісився чоловік.

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